Tentativa de assalto a caixa eletrônico tem barricada, incêndio e tiroteio em SP

Um grupo de assaltantes tentou roubar um caixa eletrônico que funciona dentro de um supermercado em Parelheiros, na zona sul da capital paulista, na madrugada de domingo, 9.

Antes eles montaram uma barricada com dois carros incendiados e um ônibus atravessados na pista, para dificultar o acesso de agentes de segurança ao local do assalto. Mas, guardas civis metropolitanos que faziam ronda pela região flagraram a ação e conseguiram impedir o roubo, após intenso tiroteio. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, nenhum agente ficou ferido.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), agentes da Guarda Civil Metropolitana passavam pela Estrada da Barragem, no Jardim Marilda, em Parelheiros, por volta das 4h30 do domingo, quando cruzaram com um grupo de homens em um carro, e estes começaram a atirar contra os guardas.