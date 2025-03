Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro diz que é candidato para 2026: 'Por enquanto'

Bolsonaro foi questionado sobre qual dos dois seria candidato e afirmou que "os dois" serão, sendo ele a presidente e Tarcísio à reeleição ao governo de São Paulo.

O ex-presidente ainda elogiou o afilhado político, mas afirmou que tem mais experiência para comandar o País. "Tarcísio é um tremendo gestor. Só tenho elogios para falar para ele. Ele sabe que é um pouco mais novo que eu, 20 anos mais novo, eu tenho uma experiência lá que não é fácil. Você assumir um cargo de Executivo do Brasil e fazer seu secretariado seu ministério sem interferência política", completou.

Na entrevista, Bolsonaro voltou a criticar a postura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022 e afirmou que "não houve democracia" na disputa em que perdeu para Lula no segundo turno.

Ele também defendeu novamente a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele e seus aliados organizam um evento no próximo dia 16 para defender a pauta. Questionado se irá ao evento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o governador de São Paulo confirmou com um gesto de "joia" com as mãos. Ele não deu entrevista.