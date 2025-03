Capital entra em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta severo

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo colocaram a capital em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira, 11, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura. As áreas em risco são as zonas norte, oeste, leste e centro, além das marginais Pinheiros e Tietê.

Às 16h25, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo que informa sobre chuvas intensas e persistentes, com raios e ventos no centro da cidade. "Busque abrigo", orienta o órgão, na mensagem.

No Itaim Paulista, na zona leste, o CGE colocou o Córrego do Lajeado, na Rua Manuel Barbalho de Lima, em estado de "iminência de transbordamento". O centro já tinha registrado o transbordamento dos córregos Itaim e Três Pontes, ambos na Avenida Marechal Tito.