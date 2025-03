Colheita da soja atinge 60,9% da área plantada no País, afirma Conab

São Paulo, 11 - A colheita de soja da safra 2024/25 atingia, até domingo (9), 60,9% da área semeada no País, informou nesta segunda-feira, 10, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. O avanço em relação ao domingo anterior, quando 48,4% da safra havia sido ceifada, foi de 12,5% pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra passada, há avanço de 5,4 pontos porcentuais. E, em comparação com a média dos últimos cinco anos, que é de 56,3% para esta fase da safra, os trabalhos estão adiantados em 4,6 pontos porcentuais.O Estado que está com os trabalhos mais acelerados é Mato Grosso, que tem 91,7% da área colhida. Em seguida vem São Paulo, com 85%; Goiás, com 71%, e Mato Grosso do Sul, com 70%.Já o plantio do milho de segunda safra no País alcançava, até domingo, 83,1% da área prevista, avanço de 13,5 pontos porcentuais em relação aos 69,6% do boletim anterior da Conab. Na média dos últimos cinco anos, que é de 82,3%, há avanço de 0,8 ponto porcentual. Em comparação com igual momento da safra passada, porém, há atraso de 3,1 pontos porcentuais. Os Estados que contam com a semeadura mais adiantada são Tocantins, com 98% da área plantada; Goiás, com 97%, e Mato Grosso, com 93,7%. O Paraná, outro grande produtor da safrinha, havia semeado 75% da área prevista.A colheita de milho verão alcançava até este domingo 34,5% da área, avanço de 9,2 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com igual período da safra passada, há avanço de 2,4 pontos porcentuais. Em relação à média dos últimos cinco anos, os trabalhos estão adiantados agora em 2,5 pontos porcentuais. O plantio de milho de primeira safra se encerrou, com 100% das lavouras semeadas, ou avanço de 0,1 ponto porcentual em relação à semana anterior.A colheita do arroz 2024/25 alcançava 23,7% no período analisado, avanço de 9,5 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com a safra passada, há avanço de 12,3 pontos porcentuais. Na média dos últimos cinco anos, que é de 20,6%, os trabalhos estão 3,1 pontos porcentuais acelerados.