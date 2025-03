Colheita de soja atinge 61% no Brasil ante 50% há 7 dias, diz AgRural

São Paulo, 11 - A colheita da safra de soja 2024/25 atingiu 61% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira, 6, em comparação com 50% na semana anterior e 55% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. "Em Mato Grosso, a colheita só não avançou mais por causa dos acumulados elevados de chuva em algumas regiões", disse a empresa em comunicado.Nos demais Estados, os trabalhos avançam em ritmo forte. Mas o principal foco de atenção continua sendo o Rio Grande do Sul, que perde produtividade em virtude dos efeitos da estiagem e do calor.MilhoO milho verão 2024/25 do Centro-Sul, por sua vez, estava 54% colhido até a mesma data, ante 46% da semana precedente e 57% um ano atrás.Já o plantio da safrinha de milho 2025 alcançava na quinta passada 92% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, em comparação com 80% uma semana antes e 93% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.Com a semeadura na reta final, o foco agora é no desenvolvimento das lavouras."O tempo mais quente e seco preocupa os produtores de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Em Mato Grosso, em compensação, as condições do milho são excelentes", concluiu a AgRural.