Colheita de soja avança para 72% da área no PR, diz Deral; milho atinge 74%

São Paulo, 11 - A colheita da safra de soja 2024/25 no Paraná atingiu 72% da área cultivada no Estado até ontem (10), em comparação com 64% em comparação com a semana anterior. Os dados são do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgados nesta terça-feira, 11. Segundo o órgão, 82% das lavouras apresentam boas condições (66% há sete dias), enquanto 16% estão em condição média (29% na semana anterior) e 2% foram classificadas como ruins (5% há sete dias). Em relação ao estágio das lavouras, 24% estão em frutificação e 76% em maturação.A colheita do milho primeira safra 2024/25 avançou para 74% da área cultivada no Paraná, ante 73% a semana passada. O levantamento indica que 92% das lavouras seguem em boas condições (60% na semana anterior), 8% estão em condição média (32% há sete dias) e não há áreas classificadas como ruins (8% na semana anterior. Quanto à fase fenológica, 93% das lavouras estão em maturação e 7% em frutificação.Para o milho segunda safra 2024/25, o Deral apontou que 82% da área estimada foi semeada, ante mesmo índice da semana anterior. Dentre as lavouras já plantadas, 92% estão em boas condições (95% há sete dias) e 8% em média condição (5% na semana passada. A maioria das áreas encontra-se em desenvolvimento vegetativo (81%), enquanto 15% está em germinação e 4% em floração.