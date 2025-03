Comissões do Senado aprovam convite a oito ministros do governo Lula

As comissões permanentes do Senado aprovaram, na manhã desta terça-feira, 11, requerimentos de convite para que oito ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sejam ouvidos no Congresso.

Os convites foram aprovados nas comissões de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. Os ministros não são obrigados a participar das audiências, por se tratar de um convite. Não há data para as reuniões com os ministros.

A ida dos ministros ao Congresso é comum no início de cada ano. Em geral, os parlamentares apresentam os pedidos para que chefes das Pastas possam apresentar as prioridades e metas de cada ministério no começo do ano.