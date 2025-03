Criminosos furtam armas e drogas de cofre de delegacia no interior de SP

A Polícia Civil de Sorocaba investiga o furto de armas e drogas que estavam dentro de um cofre que fica no 1º Distrito Policial, no bairro Santa Rosália, na cidade do interior paulista. A perícia foi solicitada ao Instituto de Criminalística (IC), e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer os fatos, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. A Corregedoria da Polícia Civil também foi acionada e acompanha o desdobramento das apurações.