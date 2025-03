Gleisi Hoffmann assume ministério e promete 'ajudar' pauta econômica de Haddad

A nova articuladora política do Palácio do Planalto, Gleisi Hoffmann, fez questão de aproveitar a cerimônia de posse na Secretaria de Relações Institucionais nesta segunda-feira, 10, para fazer um afago ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticado por ela desde o início do governo. Haddad foi o primeiro ministro citado por Gleisi, na tentativa de mostrar que, ao deixar a presidência do PT e ocupar essa cadeira, não será adversária da política econômica conduzida pelo colega.

Em dezembro de 2023, a cúpula do PT classificou o ajuste das contas públicas apresentado por Haddad de "austericídio fiscal". "Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política", disse Gleisi, olhando para o ministro da Fazenda, sentado na primeira fileira do Salão Nobre do Planalto.

"Estarei aqui, ministro Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do crescimento, com emprego e renda".