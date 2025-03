Governo gaúcho e Rede ILPF assinam acordo de cooperação técnica no Integra RS

São Paulo, 11 - O governo gaúcho e a Rede ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) assinaram, nesta terça-feira, 11, um acordo de cooperação técnica para a implementação do Integra RS, programa dedicado à expansão do sistema de ILPF no Estado. Conforme nota da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, o acordo foi assinado durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS).A nota esclarece ainda que o convênio vai identificar áreas estratégicas para a adoção do Sistema ILPF, "com ênfase na intensificação sustentável", além de promover uma agenda de difusão de conhecimento e tecnologias relacionadas ao tema. A secretaria informa também que, entre as ações previstas, estão dias de campo, encontros técnicos e workshops. Entre os objetivos da parceria está, além disso, a redução das emissões de gases do efeito estufa da agropecuária gaúcha. Para 2025, o cronograma prevê treinamentos presenciais e online, elaborados em parceria com técnicos locais para mapear os potenciais e desafios dos sistemas ILPF. "O objetivo é impulsionar a renda do produtor na mesma área, garantindo sustentabilidade e promovendo sua emancipação econômica", diz a nota.