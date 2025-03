Lula E Zema voltam a trocar farpas Durante evento em Minas Gerais

O presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tiveram um novo atrito, nesta terça-feira, 11, na inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex em Betim (MG). Durante o evento na região Metropolitana de Belo Horizonte, os chefes do Executivo trocaram farpas indiretas sobre as Pastas do governo e a economia.

"Nós estamos fazendo no governo de Minas o que qualquer empresa faz. Gente competente, todo meu secretariado foi selecionado igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14, mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo não, precisa é de 11 craques e é o que nós temos feito aqui", disse Zema ao discursar no evento antes do presidente Lula.

O petista, que conta atualmente com 38 ministros, retrucou o governador.