Marina descarta disputar Presidência e diz que decisão sobre Margem Equatorial será técnica

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que não pretende se candidatar novamente ao Palácio do Planalto. Marina foi candidata a presidente em 2010, 2014 e 2018. Em 2022, pela Rede Sustentabilidade, elegeu-se deputada federal. A ex-senadora disse estar "convencida" da escolha e que, ao invés de um projeto presidencial, pretende corroborar com a manutenção de uma "frente ampla" pela democracia.

"Não serei mais candidata à Presidência. Não me coloco nesse lugar. Fui convencida a ser deputada federal, e, embora sempre veja a política como um processo dinâmico, hoje meu foco é continuar contribuindo para que a frente ampla e a defesa da democracia sigam vitoriosas", disse a ministra durante o Roda Viva desta segunda-feira, 10.

Marina reafirmou ser técnica a atuação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no licenciamento para explorar petróleo na Margem Equatorial, na Foz do Amazonas.