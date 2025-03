Ministério da fazenda ajudará a criar proposta de US$ 1,3 trilhão

O embaixador e presidente da COP-30, Corrêa do Lago, informou que está sendo estruturada a participação do Ministério da Fazenda no relatório que indicará quais os caminhos para a garantia do financiamento climático de US$ 1,3 trilhão anuais, até 2035, aos países em desenvolvimento. Os valores são, por exemplo, para a implementação de ações de redução de emissão de gases de efeito estufa.

No ano passado, na COP do Azerbaijão, foi estabelecido que os países desenvolvidos devem "assumir a liderança" no fornecimento de, pelo menos, US$ 300 bilhões anuais até 2035, muito aquém do que é considerado necessário. O Brasil vai apresentar, com o Azerbaijão, um "mapa do caminho" de como alcançar a meta de US$ 1,3 trilhão.

Os recursos devem partir de diversas fontes, incluindo públicas, privadas, bilaterais, multilaterais e outras alternativas em estudo. "Estamos muito coordenados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, porque a participação deles nessa mobilização é importantíssima ao longo dos próximos meses", disse Corrêa do Lago.