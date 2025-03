Mulher é sequestrada em estacionamento de loja no Morumbi; PM mata um suspeito

Uma mulher de 45 anos foi sequestrada enquanto guardava compras no estacionamento de um petshop no Morumbi (zona sul de São Paulo), no início da tarde desta segunda-feira, 10. Ela foi obrigada a fazer transferências bancárias e depois libertada pela polícia, que a localizou após ser acionada por uma testemunha. A mulher sofreu escoriações, ficou em estado de choque e foi medicada.

Um suspeito pelo crime foi baleado pela polícia e morreu.

A mulher foi abordada por dois homens armados que saíram do carro estacionado ao lado do seu. Um deles estava encapuzado. Eles obrigaram a vítima a entrar no carro deles e saíram, deixando o veículo da mulher no estacionamento da loja, na avenida Giovanni Gronchi.