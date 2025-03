Ao deixar Ministério da Saúde, Nísia diz ter sido alvo de campanha misógina

'Reconstruir'

Socióloga e sanitarista, Nísia afirmou ainda que assumiu uma "tarefa de reconstrução" do SUS após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela destacou a recuperação da cobertura vacinal e a ampliação de programas como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, além do restabelecimento do piso constitucional da Saúde com a emenda da transição.

Dengue

Já o novo ministro da Saúde destacou em seu discurso de posse o combate à dengue, que, segundo ele, deve ser feito a partir de um trabalho conjunto entre o governo federal, os Estados e os municípios.

Padilha defendeu que o enfrentamento à covid-19 sirva de aprendizado para estabelecer uma política contra a dengue. "A pandemia de covid-19, a um custo muito alto, nos apontou caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias", disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.