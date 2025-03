O que é o Me Too Brasil? ONG que denunciou Silvio Almeida é liderada por advogada

Relatório não tem datas, nem detalha denúncias

A ONG Me Too Brasil não forneceu à Polícia Federal as datas, os detalhes ou o canal utilizado pelas supostas vítimas de assédio sexual do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. A reportagem do UOL teve acesso a relatórios da ONG que constam do inquérito, ainda em andamento.

Silvio Almeida foi demitido em 6 de setembro, um dia após o portal Metrópoles publicar uma reportagem, baseada em informações do Me Too Brasil.

Procurado pelo UOL, o Me Too enviou uma nota em que diz que "segue firme em sua única missão de apoiar, preservar e cuidar das vítimas, preservando em sigilo todas as informações que envolvem as vítimas do ex-ministro".

As denúncias da ONG são a sustentação formal da investigação. A petição assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, pedindo instauração do inquérito informa que o processo teve início com a nota pública da ONG Me Too Brasil.

A menção à ONG também consta da portaria que instaura o inquérito.