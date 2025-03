'Zema não lembra há quanto tempo a economia não crescia 3%', diz Lula em evento com governador

As falas do chefe do Executivo são uma resposta às declarações de Zema no evento. O governador disse que, apesar de Minas Gerais ser um dos Estados mais populosos, "somos o que tem o menor número de secretarias, 14". "Mas para um time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, precisa de 11 craques, e é o que nós temos feito aqui."

Lula afirmou que, graças à sua equipe, "precisou eu voltar à Presidência para que a economia voltasse a crescer". "Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra há quanto tempo a economia não crescia 3%. Nem o Zema, nem os economistas."

De acordo com o petista, a economia brasileira vai continuar crescendo e o País continuará gerando emprego. Segundo ele, a inflação também vai baixar.