Anec eleva projeção de exportação de soja, farelo, milho e trigo em março

São Paulo, 12 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou sua estimativa para as exportações brasileiras de soja em março, que devem variar entre 15 milhões e 15,899 milhões de toneladas. Caso o teto da projeção se confirme, o volume representará um aumento de 17,3% (2,35 milhões de toneladas) em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram embarcadas 13,548 milhões de toneladas. A nova estimativa também supera em até 4,9% a previsão divulgada na semana passada, que indicava embarques de 14,798 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a Anec revisou sua projeção para 2,377 milhões de toneladas, um crescimento de 16,2% (332 mil toneladas) em relação à previsão da semana passada, de 2,045 milhões de toneladas. O volume estimado também supera em 32% (577,4 mil toneladas) os 1,8 milhão de toneladas exportados em março de 2024.A projeção para as exportações de milho subiu para 412,7 mil toneladas, um aumento de 22,2% (75,1 mil toneladas) ante as 337,6 mil toneladas previstas na última semana. O volume é 193,6% maior que as 140,6 mil toneladas embarcadas em março do ano passado, mas continua abaixo do total exportado em fevereiro deste ano, de 1,291 milhão de toneladas.Os embarques de trigo foram ajustados para 153,7 mil toneladas, um aumento de 6% (8,7 mil toneladas) em relação à estimativa anterior, de 145 mil toneladas. Apesar da elevação, o volume projetado continua 80,8% abaixo das 799,1 mil toneladas exportadas em março de 2024.Segundo o relatório da Anec, na semana encerrada em 8 de março, foram exportadas 3,466 milhões de toneladas de soja, 384,7 mil toneladas de farelo, 162,6 mil toneladas de milho e 65,7 mil toneladas de trigo.Para a semana entre 9 e 15 de março, o line-up dos portos indica embarques de 4,303 milhões de toneladas de soja, 617,9 mil toneladas de farelo de soja, 176,6 mil toneladas de milho e 87,9 mil toneladas de trigo.O porto de Santos (SP) lidera os embarques, com 1,59 milhão de toneladas de soja e 207 mil toneladas de trigo programados para este mês, seguido pelo porto de Paranaguá (PR), com 729,4 mil toneladas de soja e 252,2 mil toneladas de trigo. O porto de São Francisco do Sul (SC) deve movimentar 330,4 mil toneladas de soja, enquanto Rio Grande (RS) tem programados 158,8 mil toneladas de soja, 176,6 mil toneladas de milho e 87,9 mil toneladas de trigo.