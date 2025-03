Gleisi está empenhada em ter uma relação próxima com a Câmara, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos - PB), disse hoje que o jantar na noite de ontem com a ministra da Secretaria de relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, representou o "início da relação". Segundo ele, a ministra "está muito empenhada" em ter um bom relacionamento com os líderes partidários.

"É um início da relação. Gleisi está muito empenhada em ter uma relação próxima à Câmara e aos líderes. Ela acabou de tomar posse, está montando equipe. Não se tratou de temas específicos, foi mais uma pactuação na relação. Saí muito esperançoso de que, ao lado dos líderes, vamos discutir com o governo as pautas futuras que deverão chegar à Casa", disse o presidente da Câmara.

Gleisi se reuniu com Motta e líderes de partidos da base de apoio ao governo na noite desta terça-feira, 11. Na manhã desta quarta, se reúne com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).