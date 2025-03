Polícia investiga morte de criança de 11 anos após inalar desodorante aerossol

A polícia investiga a morte de uma criança de 11 anos após inalar desodorante aerossol. A menina sofreu uma parada cardiorrespiratória no último domingo, 9, em Bom Jardim, no interior do Pernambuco. Vídeos ensinando como 'baforar' o produto para provocar desmaios são disseminados por jovens online, em especial no TikTok.

O caso foi registrado como "morte acidental", segundo a prefeitura de Bom Jardim, e ainda está sendo apurado. O TikTok ainda não respondeu o Estadão sobre como pretende impedir que esse tipo de conteúdo continue circulando na rede social.

A prefeitura de Bom Jardim diz que Brenda Sophia Melo de Santana foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes às 16h20 do domingo, 9, em estado grave. De acordo com informações da equipe médica, a criança teve parada cardiorrespiratória a caminho do hospital e chegou à unidade desacordada.