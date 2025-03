PF lança competição interna polêmica para incentivar performance das equipes

Em busca de resultados, a Corregedoria-Geral da corporação lançou o Desafio 2025. Trata-se de uma competição de âmbito interno entre todas as 27 superintendências regionais por "melhor performance nos indicadores de operações, perícias e de polícia judiciária", o que inclui até maior número de indiciamentos de investigados. Os resultados mais importantes serão premiados. Uma das superintendências já anunciou que vai compensar com uma viatura e celulares quem tiver melhor rendimento.

A lógica por trás da iniciativa é tentar melhorar o trabalho com incentivos e não exclusivamente com punições, como processos disciplinares, por exemplo. Ela toma como base indicadores que precisam ser melhorados. Um deles é a duração dos inquéritos. O prazo médio de conclusão das investigações na atual gestão, do diretor-geral Andrei Rodrigues, caiu de 700 para 450 dias em média, mas a Polícia Federal busca mais celeridade.

Há também um vácuo nos indiciamentos. Onde os investigadores encontrarem autoria e materialidade, a orientação interna é pelo indiciamento.