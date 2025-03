Produção de soja no RS deve cair 17,4% na safra 2024/25, aponta Emater

São Paulo, 12 - A soja, principal cultura do Rio Grande do Sul, deve registrar uma safra menor em 2024/25, em comparação com a temporada anterior. Apesar do leve aumento de 0,3% na área plantada, para 6,7 milhões de hectares, a produção foi estimada em 15,07 milhões de toneladas, uma queda de 17,4% em relação à safra passada. A produtividade média foi projetada em 2.240 kg/ha (37,33 sacas/ha), 20,3% abaixo da registrada no ciclo anterior, reflexo das condições meteorológicas adversas, com chuvas escassas e irregulares. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pela Emater/RS-Ascar, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-me-Toque (RS).De acordo com a instituição, o levantamento da segunda estimativa da safra de grãos de verão indica que o Rio Grande do Sul deve colher 28,05 milhões de toneladas de grãos em uma área cultivada de 8,43 milhões de hectares.O diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, afirmou em nota que "a estiagem causou impacto severo no rendimento das lavouras de soja, principalmente nas fases críticas de desenvolvimento". A falta de chuvas regulares reduziu significativamente o potencial produtivo da cultura no Estado.MilhoA produção de milho, em compensação, deve registrar crescimento de 6,1% na comparação anual, totalizando 4,7 milhões de toneladas. A área plantada com o grão foi de 696,5 mil hectares, com uma produtividade média de 6.866 kg/ha, alta de 21,6% em relação ao ciclo anterior. O vice-governador Gabriel Souza, que participou do evento, ressaltou a importância da divulgação dos números durante a feira. "Essa é uma divulgação fundamental para mostrar o quanto fomos afetados pela estiagem", disse em nota.Arroz Outras culturas também apresentaram variações significativas. O arroz irrigado deve alcançar uma produção de 8,126 milhões de toneladas, crescimento 12,9% ante 7,198 milhões de toneladas colhidas em 2023/24. Baldissera salientou que os dados da Emater estão em linha com os apresentados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A área de arroz subiu 7,8% em 2024/25 e ficou em 970,194 mil hectares, ante 900,203 mil hectares cultivados na temporada anterior. O rendimento final das lavouras atingiu 8.376 quilos por hectare, recuando 0,1% frente aos 8.387 quilos obtidos no ano passado.Para o feijão 1ª safra, a produção do RS em 2024/25 teve avanço de 22,7% e ficou em 49,901 mil toneladas, ante 40,666 mil toneladas registradas em 2023/24. Conforme Baldissera, para o feijão 2ª safra, a colheita no Estado somou 18,196 mil toneladas em 2024/25, 19,8% aquém das 22,683 mil toneladas colhidas em 2023/24.