Suspeita de bomba isola área do terminal de ônibus de Pinheiros, na zona oeste de SP

Uma área do terminal de ônibus de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi isolada após uma suspeita de bomba. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada pouco antes das 6h desta quarta-feira, 12. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) permanecia no local por volta das 9h30. Ainda segundo a corporação, objetos foram encontrados dentro de duas sacolas, sendo que uma delas apresentou pequena explosão. Não há informações de vítimas. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (Pinheiros).