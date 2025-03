Advogado manda foto de bolo e 'parabeniza' desembargador por 5 anos com recurso na gaveta

Atuando em causa própria, o advogado Délio Fortes Lins e Silva usou uma estratégia inusitada para chamar a atenção sobre a demora no julgamento de um recurso que ele protocolou em 2019. O causídico ilustrou sua petição com um bolo de aniversário para "parabenizar" o desembargador Alberto Nogueira Virgínio, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelos cinco anos com o processo na gaveta.

A manifestação foi enviada ao gabinete do magistrado no dia 25 de fevereiro. O advogado argumenta que cinco anos é "muito tempo para um magistrado julgar um mero recurso sem qualquer complexidade jurídica".

Aos 72 anos, Délio Lins e Silva já havia pedido preferência no julgamento, sem sucesso. O advogado decidiu expressar sua indignação em uma petição recheada de ironias.