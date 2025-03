Alcolumbre pedirá cassação de Gayer após deputado sugerir 'trisal' dele com Gleisi e Lindbergh

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), entrará com uma ação judicial contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e pedirá sua cassação no Conselho de Ética da Câmara pelas falas do parlamentar sobre ele e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

Na última quarta-feira, 12, Gayer publicou no X (antigo Twitter) uma insinuação de que Alcolumbre formaria um "trisal" com Gleisi e seu marido, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). A provocação veio após o presidente Lula dizer que colocou uma "mulher bonita" na articulação política porque quer ter uma boa relação com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado. Questionado, Gayer afirmou que "jamais quis ofender ou depreciar" Alcolumbre.

