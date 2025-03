Anvisa alerta para riscos de botox falsificado após casos de botulismo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta nesta quarta-feira, 16, para profissionais de saúde que realizam procedimentos com injeção de toxina botulínica - popularmente conhecida como botox - para fins estéticos ou terapêuticos, após duas notificações de botulismo em decorrência da aplicação da substância.

As ocorrências acontecem, principalmente, por conta do uso de produtos falsificados. "A toxina botulínica é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que é o agente do botulismo, mas é purificada e trabalhada para ser usada de forma médica, de modo que se tenham os benefícios sem os riscos", destaca Alessandra Romiti, assessora do departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A toxina, quando registrada na Anvisa e aplicada de forma correta, é segura e eficaz, ressalta a dermatologista. "A função dela é agir na junção neuromuscular, que é junção do nervo com o músculo, e isso reduz a contração do músculo. Por isso, é utilizada na estética para o tratamento das rugas de expressão", explica Alessandra.