Após denúncia de assédio sexual e moral por 16 alunas, USP afasta professor

De acordo com o regimento interno da USP, o processo administrativo tem prazo de 90 dias para ser concluído. Ele parte da audição das denunciantes e do exame das provas da acusação e, em seguida, segue para a análise da defesa.

'Acordo tácito'

Segundo as denúncias, havia "um acordo tácito" entre os alunos para que nenhuma mulher fosse deixada sozinha com o professor tanto na sala de aula quanto no laboratório.

Ainda conforme as denunciantes, ele se aproximava das alunas, tentando estabelecer alguma conexão, fazendo convites, oferecendo viagens e passeios. O assédio escalava para tentativas de beijos forçados e toques em suas partes íntimas. Quando não havia reciprocidade, ele retaliava com ameaças de cortes de bolsas de estudo.

"Logo na primeira semana (de aula) já começaram umas coisas muito esquisitas, alguns comportamentos inadequados. Ele me chamando para fazer ginástica com ele na USP, me cobrando para ir com roupa de ginástica", disse uma das estudantes para o site de notícias G1. Ela ainda relatou convites para viagens e para dividir quarto, pois eram solteiros. Outra relatou situações de assédio envolvendo o mesmo docente no pós-doutorado, há cerca de três anos.

Faculdade de direito

No início do mês, a Faculdade de Direito da USP instaurou um processo administrativo disciplinar contra o professor Alysson Leandro Barbate Mascaro. O docente é suspeito de assediar dez alunos.