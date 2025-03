Colheita de milho alcança 8,1% na Argentina e condição da safra de soja melhora

São Paulo, 13 - A colheita de milho na Argentina alcançou na última semana 8,1% da área estimada de 6,6 milhões de hectares, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta quinta-feira, em relatório semanal. Na semana, o avanço dos trabalhos foi de apenas 1,4 ponto porcentual, devido às chuvas recentes nas áreas produtoras. Na comparação com igual período do ano passado, no entanto, a colheita está 5,1 pontos porcentuais adiantada. Segundo a bolsa, os resultados preliminares indicam rendimento médio nacional de 7.880 quilos por hectare. A estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas. A bolsa disse que 77% da safra de milho apresentava condição entre normal e excelente na última semana, sem variação ante a semana anterior.Quanto à soja, a bolsa disse que a qualidade das lavouras melhorou levemente na última semana. A parcela da safra em condição entre normal e excelente era de 74%, ante 73% na semana anterior. A previsão de colheita foi mantida em 49,6 milhões de toneladas.