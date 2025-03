Hugo Motta: Optamos por reunião na terça (18) para definir comissões; não há prejuízo de tempo

Conforme mostrou o Broadcast Político mais cedo, as bancadas da Câmara não conseguiram chegar a um acordo sobre a distribuição das comissões permanentes. Esses colegiados funcionam como porta de entrada para que propostas legislativas cheguem até o plenário da Casa.

O PL, por ter o maior número de deputados, tem direito a fazer os dois primeiros pedidos de comissões. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), tem dito que quer as comissões de Relações Exteriores e de Saúde.

O PT vem na sequência, com direito a um pedido. Em seguida, o PL pede mais uma vez, e o PT faz mais uma solicitação. Só depois os demais partidos passam a fazer os pedidos, de acordo com a proporcionalidade.

O PT indicava preferência pelas comissões de Educação e de Fiscalização e Controle, mas o líder Lindbergh Farias (RJ) disse nesta quinta que pode mudar a estratégia e priorizar Direitos Humanos. Já o PL indica que sua 3ª preferência seja Minas e Energia, mas disputa o posto com o PSD.

Além disso, o MDB e o União Brasil disputam a relatoria do Orçamento de 2026. Nessa negociação, o MDB é mais cotado ao cargo, enquanto o União ficaria com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O PL, no entanto, também quer a CCJ.