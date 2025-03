Janja tranca conta no Instagram após ataques misóginos

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, restringiu seu perfil no Instagram hoje após ser alvo de uma série de ataques misóginos nos comentários de suas publicações. Segundo sua assessoria, além de machistas, as mensagens continham teor criminoso, com ameaças à segurança de Janja.

"Janja, apesar de ser uma pessoa pública por ser casada com o presidente da República, tem o domínio sobre seu perfil no Instagram e o direito de decidir restringir sua conta temporariamente para reforçar a moderação dos comentários em suas publicações, bem como de seus seguidores", afirmou a assessoria em nota.

Prints anexados à nota mostram ofensas como "galinha de presídio" e "vagabunda", além de outras insinuações pejorativas.