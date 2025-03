Moagem de cana na 2ª quinzena de fevereiro cai a 283 mil t, mostra Unica

São Paulo, 13 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil processaram 283 mil toneladas na segunda quinzena de fevereiro de 2025, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 48,79% em comparação com igual período da temporada anterior 2023/24 (552 mil t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta quinta-feira a atualização quinzenal da safra 2024/25.Operaram, na segunda quinzena de fevereiro, 18 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais três unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricam etanol a partir do milho e cinco usinas flex. No mesmo período, na safra 23/24, operaram 17 unidades produtoras.A produção de açúcar na segunda quinzena de fevereiro totalizou 9 mil toneladas, queda de 45,56% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2023/2024 (17 mil toneladas).Na segunda metade de fevereiro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 338 milhões de litros (+2,60%), dos quais 277 milhões de litros de etanol hidratado (-8,25%) e 60 milhões de litros de etanol anidro (125,03%)."Como era de se esperar, nesse período de entressafra, a moagem de cana, assim como a fabricação de açúcar e etanol, é praticamente inexistente", disse o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, na nota.Do total de etanol obtido na segunda quinzena de fevereiro, 94,24% foram fabricados a partir do milho, com produção de 318,30 milhões de litros neste ano, em comparação com 293,03 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024 - aumento de 8,62%Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de fevereiro atingiu 142,09 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 132,11 kg por tonelada na safra 2023/2024, com variação positiva de 2,60%. O mix de destino da cana para etanol ficou em 76,41% na segunda quinzena de fevereiro.Venda de etanolAs vendas de etanol totalizaram 2,80 bilhões de litros em fevereiro. Desse total, 2,70 bilhões foram comercializados domesticamente, crescimento de 1,15% na comparação com igual período do ano anterior, segundo informações da Unica, que divulgou hoje (13) a atualização quinzenal da safra 2024/25.O volume de etanol hidratado vendido no mercado interno pelas unidades do Centro-Sul totalizou 1,71 bilhão de litros, aumento de 0,64% em relação ao igual período da safra anterior. A venda de etanol anidro, por sua vez, atingiu 996,61 milhões de litros, alta de 2,04%. No acumulado desde o início da safra até 1º de março, a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 32,62 bilhões de litros, crescimento de 9,54%. O volume acumulado de etanol hidratado totalizou 20,97 bilhões de litros (+15,92%), enquanto o de anidro alcançou 11,65 bilhões de litros (-0,32%).Mercado de CBiosDados da B3 até 11 de março registraram a emissão de 7,98 milhões de Créditos de Descarbonização (CBios) em 2025. A quantidade de títulos disponível para negociação em posse da parte obrigada, não obrigada e dos emissores totaliza 22,11 milhões de créditos de descarbonização.