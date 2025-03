Temporal em SP derruba 158 árvores, mata 1 e deixa 173 mil sem luz

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana. Nesta quinta, 13, na capital paulista, a previsão é de muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade têm potencial para rajadas de vento e novamente formação de alagamentos.

Na sexta, 14, a perspectiva é de céu nublado, com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.

A Defesa Civil recomenda atenção para possíveis temporais e reforça a importância de acompanhar os alertas meteorológicos. O Gabinete de Crise, que reúne Corpo de Bombeiros e agências reguladoras de serviços, como concessionárias de energia, água e estradas, continua mobilizado de forma preventiva.

Fim da onda de calor

As temperaturas devem ficar mais amenas agora, principalmente durante as tardes, trazendo alívio ao forte calor dos últimos dias. "As temperaturas apresentam ligeiro declínio em função da incursão do ar frio marítimo contra a costa paulista", acrescenta o CGE.

A máxima não deve passar de 23°C no domingo. E, conforme a empresa meteoblue, as temperaturas devem seguir mais baixas ao longo da próxima semana, marcando o fim do verão e a chegada do outono. (COLABOROU RENATA OKUMURA)