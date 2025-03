Canadá retira suspensão de compra de carne suína de fábrica da Smithfield nos EUA

São Paulo, 14 - O Canadá voltou a autorizar compras de produtos de carne suína da unidade da Smithfield em Tar Heel, na Carolina do Norte, Estados Unidos, segundo comunicado publicado nesta sexta-feira, 14, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Na semana passada, o Canadá suspendeu temporariamente as compras devido a um problema com um número limitado de certas remessas de miúdos, disse a nota. "Agradecemos ao Departamento de Agricultura dos EUA e à Agência Canadense de Inspeção de Alimentos pela rápida resolução deste problema", afirmou a Smithfield Foods em comunicado.