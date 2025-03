Portos RS: movimentação no primeiro bimestre cresce 19%

São Paulo, 14 - O complexo portuário do Rio Grande do Sul movimentou 19,11% mais cargas no primeiro bimestre, totalizando 6.895.687 toneladas, informou a Portos RS, em nota. O Porto de Rio Grande e seu distrito industrial responderam pela maior parte desse volume, com 6.735.155 toneladas, a melhor marca para o período nos últimos dez anos.Os granéis sólidos representaram 57,1% da movimentação, seguidos pelas cargas gerais (35,1%) e granéis líquidos (7,1%). O número de embarcações que passaram pelos três portos também cresceu: Rio Grande recebeu 515 navios, Pelotas, 65, e Porto Alegre, 14.No Porto do Rio Grande, o avanço foi de 24,32%, impulsionado por milho (+32.718,04%), sulfatos (+715,91%), carnes (+63,43%), fosfatos (+50,93%), soja em grão (+36,57%) e celulose (+16,97%). A movimentação de contêineres cresceu 38,54%, atingindo 154.479 TEUs, contra 111.501 TEUs no igual período de 2024.A China liderou as importações no período, com 339.240 toneladas, seguida por Argentina (307.207 t), Estados Unidos (71.760 t), Marrocos (71.001 t) e Uruguai (67.204 t). Já as exportações tiveram como principais destinos Vietnã (642.316 t), China (559.512 t), Indonésia (341.636 t), Arábia Saudita (335.906 t) e Estados Unidos (167.342 t).O Porto de Pelotas movimentou 123.130 toneladas, sendo a maior parte toras de madeira (112.113 t), além de clínquer (11.017 t). Já o Porto de Porto Alegre registrou 37.402 toneladas, com destaque para insumos de fertilizantes (21.352 t), trigo (10.743t), sal (5.302 t) e clínquer (5 t).