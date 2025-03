Vereadora do PL propõe volta de rodeios em SP após 30 anos de proibição

"A realização de rodeios no Brasil evoluiu significativamente nos últimos anos, com a implementação de normas rigorosas que garantem a segurança e o bem-estar dos animais envolvidos. As legislações federais e estaduais estabelecem diretrizes claras para a prática, incluindo a fiscalização por profissionais veterinários, o uso de equipamentos que não causam dor ou sofrimento e a adoção de boas práticas que asseguram a integridade dos animais", argumenta a vereadora no texto.

Nunes sinalizou que não apoia a liberação dos rodeios, mas não afirmou que vetará o projeto caso seja aprovado pelos vereadores. "Essa tradição está consolidada no interior, aqui já temos outras vocações", disse.

O prefeito disse ainda que só pode vetar o projeto, caso aprovado, se houver parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município nesse sentido. Procurada para comentar o posicionamento, Zoe não respondeu até a publicação deste texto.