Corpo em decomposição é encontrado dentro de geladeira abandonada na Grande SP

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma geladeira abandonada em uma área de mata na Estrada Matsuzaki, no bairro Vila Barros, em Suzano, na Grande São Paulo. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira, 12, e está sendo investigado como homicídio.

A Polícia Militar foi acionada por um morador da região que encontrou a carcaça do eletrodoméstico no local. Ao chegarem, os policiais constataram que havia um corpo dentro da estrutura. A perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi chamada para realizar os primeiros levantamentos e a vítima foi recolhida pela funerária.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima é um homem de 34 anos que já foi identificado. No entanto, seu nome não pode ser divulgado devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).