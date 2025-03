Defesa Civil de SP emite alerta para risco de tempestade; veja regiões afetadas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta ara riscos de tempestades principalmente na faixa leste do Estado paulista, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Baixada Santista.

Conforme o órgão estadual, o alerta é válido ao menos até este domingo, 16, reforçando a necessidade de a população seguir orientações de segurança

"Os fenômenos podem ser seguidos de raios, ventos fortes e granizo", disse a Defesa Civil do Estado de São Paulo.