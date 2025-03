Taxista relata desespero em assalto com diplomata baleada em SP

Como foi a abordagem dos ladrões

"Eu estava com passageira na (Avenida) Nove de Julho. Quando eu parei no semáforo com a (Alameda) Lorena, ela pegou o celular. Foi quando os caras vieram e arrebentaram o vidro. Ela começou a gritar, pedir socorro e a estapear o cara", conta o taxista.

Ainda de acordo com Rodrigues, em determinado momento o celular da passageira caiu no chão do veículo. Ao ver o suspeito se abaixar para pegar o aparelho, ele viu uma oportunidade para conter o assaltante.

"Agarrei o moletom dele. Pensei até em acelerar para arrastá-lo, mas aí eu vi que tinha um segundo, que mencionou como se fosse pegar uma arma na cintura. Aí, eu soltei e já coloquei as mãos para frente, pensando que eles fossem disparar", lembra.

Quando o semáforo abriu, o taxista partiu e logo ouviu disparos de tiros. "Um taxista emparelhou comigo e falou assim, 'meu, volta que balearam alguém lá'".

O taxista retornou para o local do crime. Quando chegou, já viu a diplomata colombiana no chão. "É muito triste. A pessoa vem pra trabalhar no Brasil e acontece uma fatalidade. E ela não tinha nada a ver com o que aconteceu", lamentou Rodrigues.