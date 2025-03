Vice-cônsul é ferida por bala perdida nos Jardins em SP

Conforme o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, Claudia passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein e seu quadro de saúde era estável. Pelo Brasil, o Itamaraty acompanha o caso.

Como foi a abordagem

A vítima do assalto, uma empresária de 43 anos, estava distraída em um táxi, por volta das 7h40, a caminho da Barra Funda, na zona oeste, de onde tomaria um ônibus para São Sebastião, no litoral norte, para visitar a irmã, segundo contou em depoimento. O motorista relatou ter visto dois ladrões se aproximarem. Um deles quebrou o vidro. Como o celular da empresária caiu no chão, um dos bandidos mergulhou dentro do carro. Ele começou a lutar com a vítima para pegar o telefone, enquanto ela gritava e tentava evitar se cortar com o vidro. O taxista afirma que pegou um dos assaltantes pela camisa, mas o outro fez menção de colocar a mão na cintura e, por isso, ele o soltou. Ele relata que, na sequência, avançou com o automóvel, um Corolla Cross, e ouviu disparos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o PM de folga relata que estava em um carro de aplicativo quando percebeu que ocorria um crime a alguns metros de distância. Ele diz que, ao notar um volume na cintura de um dos assaltantes, se identificou como policial.

A perícia preliminar aponta que houve pelo menos quatro disparos, mas só um teria atingido a vítima. A passageira afirma ter ficado com cortes na mão direita. A arma do policial, segundo a Secretaria da Segurança, foi apreendida. "Desabei e comecei a chorar muito com tudo que aconteceu", relatou a mulher.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra a possível fuga dos suspeitos. Nas imagens, três homens correm por uma rua e entram em um carro Volkswagen branco, modelo Nivus, que está estacionado, e partem em seguida. Um dos suspeito - Bruno Narbutis Borin, de 19 anos - foi detido. Segundo a polícia, ele tem duas passagens por tráfico de droga, três por furto e uma por latrocínio. Borin dirigia o Nivus 2025, que foi apreendido pela polícia. Os outros dois teriam fugido a pé.