Azeite: setor aciona deputados para compensação por isenção fiscal ao importado

São Paulo, 17 - O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) pretende formar uma frente de deputados federais para intermediar um encontro com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e pedir compensação após o governo ter zerado a tarifa de importação sobre o azeite. Em nota, o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, pondera que os produtores "não são propriamente contra a redução da alíquota de importação do azeite de oliva", mas reivindicam um tratamento igual, "na medida em que os olivicultores brasileiros não têm essa mesma porta aberta para exportar seus produtos ao mercado europeu, por exemplo".Segundo Fernandes, os deputados Alceu Moreira (MDB-RS), Pedro Westphalen e Afonso Hamm (PP-RS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Paulo Pimenta (PT-RS) estão formalizando pedidos de uma agenda junto ao ministro Fávaro. "Acredito que em breve teremos um retorno para esse pedido visando tratar desta questão de redução de alíquotas aos importados."