Como fica acesso ao Cristo Redentor após morte de turista e interdição?

O Trem do Corcovado afirmou que o posto médico estava funcionando regularmente na hora em que o turista sofreu enfarte e disse que "a equipe do Pronto Socorro local agiu imediatamente, inclusive com uso de desfibrilador, mas, apesar da rapidez da ação, o visitante teve um infarto fulminante, impossibilitando o salvamento, como também constatado pela equipe do Samu".

Ainda segundo a empresa concessionária, "o Pronto Socorro atende a todas as pessoas que visitam o monumento do Cristo Redentor, inclusive os que chegam em vans, ou pela trilha. A unidade conta com os equipamentos necessários aos primeiros socorros e com profissionais treinados, habilitados e certificados a manusear o desfibrilador. Casos mais graves são levados para o Hospital Adventista Silvestre, que fica a quatro minutos do monumento, dentro do próprio Complexo do Corcovado".

A concessionária Paineiras-Corcovado, que administra o serviço de vans, também divulgou nota lamentando a morte do turista e afirmando que "equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros e acionaram os serviços de emergência".

O Santuário Cristo Redentor emitiu nota lamentando a morte do turista e denunciando suposta falta de estrutura da área de acesso ao monumento.

Ao fim do dia, uma reunião entre autoridades do governo do Estado e administradores do monumento terminou com a decisão de reabrir o acesso ao Cristo nesta terça-feira. Às 7h vai ocorrer uma vistoria no complexo turístico, com agentes do Corpo de Bombeiros e representantes das empresas e instituições envolvidas na gerência do Cristo. Após a vistoria, o complexo será reaberto.

Ficou acordado que os dois postos de saúde existentes no complexo - um no próprio monumento e outro no Centro de Visitantes das Paineiras, de onde partem vans para o monumento - vão funcionar durante todo o período de visitação.