Exportação do agronegócio em fevereiro recuou 2,5% ante 2024, a US$ 11,24 bi

São Paulo, 17 - As exportações do agronegócio brasileiro em fevereiro somaram US$ 11,24 bilhões, 2,5% menos que em igual mês do ano anterior, segundo o Ministério da Agricultura. "Apesar da redução das exportações de alguns produtos tradicionais da pauta exportadora, como o complexo soja, o agronegócio brasileiro demonstrou sua capacidade de diversificação ao ampliar a presença de alguns produtos nos mercados internacionais", disse a pasta em nota, citando as exportações de produtos como óleos essenciais de laranja, que somaram US$ 37,1 milhões (+14,9%), com crescimento em mercados como União Europeia e China. "Outro exemplo é a pimenta piper seca, com exportações de US$ 49,2 milhões (146,6%). Além disso, as sementes oleaginosas, especialmente o gergelim, tiveram um desempenho expressivo, registrando US$ 33,7 milhões (213,8%) em exportações e abrindo novas possibilidades comerciais em mercados da Ásia e do Oriente Médio." O volume exportado de grãos e farelo de soja foi de 8,9 milhões de toneladas, estável ante fevereiro de 2024.Em fevereiro de 2025, os principais setores exportadores do agronegócio foram complexo soja (29,2% do valor exportado); carnes (19,7% do valor exportado); produtos florestais (11,4% do valor exportado); café (9,9% do valor exportado); complexo sucroalcooleiro (7,8%); e cereais, farinhas e preparações (5,0%). "A soma da participação relativa destes seis setores foi de 83,1%, uma porcentagem 1,9 ponto porcentual inferior à participação dos mesmos setores em fevereiro de 2024." O volume exportado de produtos do agronegócio caiu 5,4%, puxado por açúcar (-39,3%), madeiras e suas obras (-27,0%), sucos (-24,2%), café verde (-20,5%).As importações de produtos agropecuários subiram de US$ 1,44 bilhão em fevereiro de 2024 para US$ 1,67 bilhão em fevereiro de 2025 (+16,0%).