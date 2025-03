'Três horas sem saber se ia viver ou morrer', relata mulher sequestrada em pet shop

Como a polícia localizou os criminosos?

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher retornava ao carro com as compras. Ela colocou as sacolas no banco do passageiro e se dirigiu à porta do motorista. No instante em que tentava entrar no veículo, dois criminosos saíram de um Honda Fit estacionado ao lado e a renderam. A vítima tentou se soltar, mas foi forçada a entrar no banco traseiro do Fit, e os suspeitos deixaram o estacionamento com o carro.

Um funcionário da Cobasi testemunhou a ação e acionou a polícia. No entanto, o que realmente ajudou na localização foi um aplicativo de rastreamento instalado no celular da vítima. Os policiais entraram em contato com o marido dela, que conseguiu rastrear o aparelho. Com essa informação, a Polícia Militar localizou o veículo na Rua Pierre Patel, no Jardim Ângela, zona sul da capital.

Ao perceber a chegada da polícia, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram, deixando a mulher para trás. Segundo a PM, um dos suspeitos, que saiu pela porta do motorista, desobedeceu à ordem de parada e fez um movimento indicando que sacaria uma arma. Diante da ameaça, os policiais atiraram contra ele. O homem foi socorrido e levado ao Hospital do M'Boi Mirim, mas não resistiu. Depois, constatou-se que a arma que ele portava era falsa.

A vítima foi libertada, e o caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

Em nota, a Cobasi lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à vítima e informou que colaborou com a polícia, fornecendo informações que ajudaram na rápida resolução do caso. A empresa também anunciou que reforçará a segurança em suas lojas e seguirá apoiando as investigações.