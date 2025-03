Novo premiê diz que Canadá descarta retaliar tarifas de Trump

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o país não está organizando retaliações coordenadas contra os Estados Unidos em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, ressaltando que esse tipo de ação "não ajuda em nada".

Ele destacou que, embora o Canadá tenha imposto tarifas equivalentes a alguns produtos americanos, "tem um limite para quanto o Canadá pode igualar" em relação às tarifas dos EUA neste momento, disse, ressaltando que o tamanho da economia canadense é diferente da americana,

O primeiro-ministro também reiterou: "Há limite para reciprocidade de 'dólar por dólar' com tarifas dos EUA". Carney deixou claro que o governo canadense evitará medidas que possam prejudicar o próprio país. No entanto, sugeriu que o Canadá pode adotar ações com impacto relevante nos EUA, mas com efeitos negativos limitados para sua própria economia.