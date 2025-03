Quem são os astronautas presos no espaço?

Quem são os astronautas presos?

Os dois pilotos de teste foram da Marinha para a Nasa. Wilmore, de 62 anos, jogou futebol na escola e na faculdade em seu Estado natal, o Tennessee, antes de ingressar na Marinha. Williams, de 59, cresceu em Needham, Massachusetts, como nadadora competitiva e corredora de longa distância.

Wilmore acumulou 663 pousos em porta-aviões, enquanto Williams serviu em esquadrões de helicóptero de combate.

A Nasa escolheu Williams como astronauta em 1998, seguido por Wilmore, em 2000. Cada um deles já havia realizado dois voos espaciais, incluindo permanências de meses na estação espacial, antes de se inscreverem para a primeira tripulação do Starliner.

Embora tenham aceitado os repetidos atrasos no retorno para casa, eles disseram que foi muito mais difícil para suas famílias. Deanna, esposa de Wilmore, tem segurado as pontas, segundo o marido. Sua filha mais velha está na faculdade e a mais nova no último ano do ensino médio.

O marido de Williams, Mike, um delegado federal aposentado, tem cuidado de seus dois labradores retrievers. Ela disse que sua mãe é a que mais se preocupa.