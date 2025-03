Abiarroz: exportação em fevereiro recua 44% em volume e 37% em receita

São Paulo, 18 - O Brasil exportou 62,5 mil toneladas de arroz (base casca) em fevereiro, com receita de US$ 21,6 milhões, informou a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O volume foi 43,6% menor que em igual período de 2024 e a receita, 36,8% inferior. Em relação às importações, em fevereiro o Brasil comprou 152,2 mil toneladas de arroz (base casca), com desembolso de US$ 46,2 milhões. Ainda conforme a Abiarroz, os envios do produto beneficiado ao exterior somaram 22,5 mil toneladas em fevereiro, 68,9% ante fevereiro de 2024, com receita de US$ 11,4 milhões (-54%). "A nova safra começou a ser colhida no final de fevereiro e início de março, por isso ainda não havia muita disponibilidade do produto no mês passado, levando em conta que a safra do ano anterior foi menor. Esse foi o principal motivo para a queda nas exportações brasileiras", disse o diretor de Assuntos Internacionais da Abiarroz, Gustavo Trevisan. Os principais destinos das exportações de arroz beneficiado em fevereiro foram Peru, Cuba, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Panamá, São Tomé e Príncipe e Curaçau. "Em termos de valor, destaque para o Peru, para onde foram embarcadas cerca de 10,6 mil toneladas do cereal, ao preço de US$ 5,3 milhões", ressaltou a Abiarroz.