Eduardo Bolsonaro diz que vai pedir asilo político nos Estados Unidos

À CNN, Eduardo Bolsonaro disse temer reações do STF à sua saída do País, tais como bloqueio de contas bancárias. "Ele [Moraes] deve pedir o cancelamento do meu passaporte, deve pedir o bloqueio da minha conta no Brasil e fazer um pedido de extradição", enumerou.

O deputado também deu a entender que continuará sua mobilização por sanções do Estado americano contra seus opositores políticos: "O ministro do STF que seguir Moraes nas decisões contra a liberdade de expressão vai correr o risco de sofrer as mesmas sanções", afirmou.