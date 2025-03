Homem é agredido e morto por PMs durante abordagem em Barueri

Um homem de 26 anos foi agredido com socos e joelhada e morto com um tiro por dois policiais militares em Barueri, na Grande São Paulo, no último sábado, 15. Vídeos gravados por testemunhas mostram a conduta dos policiais. A dupla foi afastada pela Secretaria da Segurança Pública, que diz investigar o caso.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar apura os fatos por meio de Inquérito Policial Militar. "A Polícia Civil também investiga a ocorrência por meio de um inquérito instaurado pela delegacia de Barueri", disse a secretaria. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.

A abordagem policial aconteceu na Avenida Petrobrás, no Jardim Mutinga, por volta das 17h15. Na versão registrada no boletim de ocorrência, os policiais militares afirmam que o rapaz tentou pegar a arma de um dos PMs.