IBGE: aquisição de couro sobe 16,8% e soma 40,08 milhões de peças em 2024

Rio, 18 - A aquisição de couro cru no País somou 40,08 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no ano de 2024, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi 16,8% maior que o registrado em 2023, 5,77 milhões de peças a mais.A pesquisa do IBGE investiga apenas os curtumes que efetuam curtimento de pelo menos cinco mil unidades inteiras de couro cru bovino por ano.O aumento na aquisição de peças inteiras de couro em relação ao ano anterior foi decorrente de elevações em 13 das 17 Unidades da Federação participantes da pesquisa. Os destaques positivos foram Goiás (+690,8 mil peças), Mato Grosso (+672,1 mil peças)e Mato Grosso do Sul (+347,6 mil peças). Na direção oposta, a redução mais significativa ocorreu no Rio Grande do Sul (-33,86 mil peças).O Estado de Goiás assumiu a liderança no ranking estadual de recepção de peles nos curtumes em 2024, com 17,6% de participação nacional, seguido por Mato Grosso (16,4%) e Mato Grosso do Sul (12,3%).No quarto trimestre de 2024, os curtumes declararam ter recebido 9,95 milhões de peças inteiras de couro cru bovino, um aumento de 11,2% em relação ao adquirido no quarto trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, houve redução de 5,7%.