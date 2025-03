Índice de preços Ceagesp sobe 2,55% em fevereiro

São Paulo, 18 - O Índice de Preços Ceagesp (IPC) encerrou o mês de fevereiro com alta de 2,55% ante uma queda de 5,52% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o índice apresentou variação positiva de 0,28%. Com o resultado, o índice encerrou o período com queda acumulada de 3,12% no ano e alta de 0,74% em 12 meses. Segundo a Ceagesp, em nota, setor de pescados foi o único a apresentar redução de preços entre todos os setores analisados. "A alta na oferta de pescados como o robalo e cavalinha e o arrefecimento na demanda por salmão, corvina e pescada branca estão entre os principais fatores que contribuíram para esta redução de preços no setor", disse.Em fevereiro, o setor de pescados registrou queda de 2,48% nos preços ante uma variação de 12,90% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 0,25%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 10,09% no ano e de 5,76% em 12 meses. As principais reduções ocorreram nos preços de robalo (-32,96%) e cavalinha (-24,85%). As principais altas ocorreram nos preços de sardinha congelada (+22,07%) e da espada (+11,96%).O setor de frutas subiu 1,07% ante uma variação de -10,60% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -0,31%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de -9,64% no ano e de 6,24% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de mamão Havaí (+64,19%) e manga Tommy (+53,48%). As principais reduções foram da pera Williams importada (-29,83%) e do maracujá azedo (-26,45%).O setor de legumes subiu 5,91% ante uma variação de 4,25% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou alta de 2,49%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 10,42% no ano e de -11,13% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de vagem macarrão (+53,40%) e pimentão verde (+38,17%). As principais reduções ocorreram nos preços de inhame (-30,46%) e abobrinha brasileira (-26,38%).O setor de verduras variou 30,77% ante uma variação de -3,79% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 2,52%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 25,82% no ano e de 2,00% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços do coentro (+166,70%) e da alface crespa (+96,70%). As principais reduções ocorreram nos preços do cogumelo paris (-6,39%) e do milho verde (-4,78%).O setor de diversos variou 5,79% ante uma variação de -0,83% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -2,07%. Com o resultado obtido, o setor encerrou o mês com um acumulado de 4,92% no ano e de -20,10% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de ovos vermelhos (+38,82%) e ovos brancos (+35,03%). As principais reduções ocorreram nos preços de batata escovada (-15,83%) e batata Asterix (-9,51%).